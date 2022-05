Reprodução/Instagram Recife Ordinário Sobe número de mortos e desaparecidos em Pernambuco

O número de mortos devido às fortes chuvas que atingem o estado de Pernambuco subiu para 56, de acordo com balanço divulgado pelo governo do estado na tarde deste domingo (29). Também há 56 pessoas desaparecidas desde a última quarta-feira (25).

O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, foi até a região atingida pelas chuvas após o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciar o envio de equipes para auxiliar no resgate das vítimas e autoridades locais.

Reprodução / Youtube - 29.05.2022 Ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira

"Ainda ontem telefonei para o governador do estado e o prefeito de Recife e coloquei de imediato as equipes do governo federal à disposição. Uma equipe da Defesa Civil nacional permanecerá em Pernambuco enquanto a situação perdurar", afirmou Ferreira à imprensa.



Hoje mais cedo, Bolsonaro disse que vai a Recife nesta segunda-feira (30) para "se inteirar da tragédia" em Pernambuco . Em publicação nas redes sociais, o mandatário afirmou que o governo disponibilizou, desde o primeiro momento, "meios para socorrer os atingidos", incluindo as Forças Armadas.

De acordo com o chefe do Executivo, o governo também mobilizou os ministérios da Defesa e da Cidadania para o deslocamento de equipes à Grande Recife a fim de ajudar nas operações de socorro e auxiliar as famílias atingidas.

Além de Daniel Ferreira, também estão no estado os ministros do Turismo, Carlos Brito, da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Cidadania, Ronaldo Bento. Antes de realizar a coletiva, os ministros fizeram um sobrevoo pelas áreas mais atingidas, como Jardim Monte Verde, no bairro do Ibura, na Zona Sul da capital pernambucana.

"Embora tenha parado de chover agora a gente tá com chuvas fortes previstos para os próximos dias. Então a primeira coisa é manter as medidas de autoproteção", acrescentou o ministro.

"Eu telefonei para o governador do estado aqui de Pernambuco e para o prefeito de Recife. Porque, mesmo o governo do estado e município tendo as defesas civis muito bem estruturadas, são dessas reconhecida nacionalmente, uma chuva dessa magnitude causa estrago em qualquer município do Brasil."

As fortes chuvas atingem o estado desde a última segunda (23) e, além das mortes, já causaram um rastro de destruição na região. As buscas pelos desaparecidos foram retomadas neste domingo pelo Corpo de Bombeiros, Exército e moradores da região.

