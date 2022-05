Reprodução/Twitter Chuva provoca deslizamento em Pernambuco

Fortes chuvas atingem a região metropolitana de Recife desde segunda-feira (23). O alto volume água provocou alagamentos e deslizamentos de terra em várias áreas da região.

Em comunicado nesta quarta-feira (25), a prefeitura do Recife anunciou a suspensão das aulas na rede pública e particular. "A Prefeitura orienta ainda a população a evitar deslocamentos na cidade no momento", diz nota.

A Prefeitura do Recife está adotando uma série de medidas devido ao alto volume de chuvas registrado no Recife, sobretudo nas últimas 12 horas. Nas últimas 48 horas, o volume de chuvas acumulado na cidade foi de 258 mm. pic.twitter.com/cJfcRyvCvz — Prefeitura do Recife (@prefrecife) May 25, 2022

A Defesa Civil do estado informou que nas últimas 48 horas, foram registradas chuvas que chegaram a 258 mm em algumas partes da cidade, quase 80% do total previsto para todo o mês de maio, que é de 328,90 mm.

Das 17h da terça-feira (24) às 5h desta quarta (25), a Defesa Civil recebeu 78 chamados da população. O órgão informou que nenhuma das ocorrências foi grave.

Deslizamentos de barreiras foram registrados em Olinda, sendo um no Córrego do Abacaxi e outro no Córrego do Abacate, ambos no bairro de Águas Compridas.

De acordo com a última atualização da Defesa Civil quatro pessoas ficaram feridas e outras duas estão sendo procuradas por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Em vídeos compartilhados na redes sociais, é possível ver áreas de alagmento e deslizamento:

Situação da Avenida Recife. A cidade parou. Pessoas sofrendo com alagamento nas suas casas; rios, canais e córregos transbordando. Um caos completo. Falta política de moradia popular, saneamento básico, planejamento urbano para o povo trabalhador etc. #Recife #Pernambuco pic.twitter.com/yVbHTq0xl2 — Jones Manoel - Youtube: Jones Manoel (@jonesmanoel_PCB) May 24, 2022

Familiares ajudam Bombeiros na busca por casal soterrado por deslizamento de barreira em Águas Compridas, Olinda. Nem sinal da Prefeitura de Olinda ou da Defesa Civil de Pernambuco no local. Essa imagem aqui é a negligência em seu mais alto nível. pic.twitter.com/DdjksOFKq2 — Katarina Moraes (@katarinagmoraes) May 25, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.