Divulgação/EPTC Mais de 200 mil pessoas estão sem luz no RS

A passagem do ciclone Yakecan deixou mais de 200 mil pessoas sem energia elétrica no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (17). Cerca de 182 mil destas residências são atendidas pela CEEE Equatorial, e aproximadamente 20 mil recebem a cobertura da RGE.

Entre as regiões atendidas pela CEEE que foram mais atingidas pela falta de luz, destaque para Porto Alegre, Guaíba, Bagé, Alvorada, Rio Grande, Viamão, Imbé e Chuí.

"Ressaltamos que temporais com ventos e chuvas fortes ocasionam a queda de árvores e grades objetos sobre as estruturas da rede elétrica. Por isso, os prazos para a solução das ocorrências depende da complexicidade de cada caso", disse a CEEE em comunicado divulgado no Twitter.

A empresa destacou também que as regiões Sul e Centro-Sul foram as primeiras a apresentarem problemas de falta de energia nesta terça. No moemento, o ciclone se desloca para a região metropolitana do estado.

Na região atendida pela RGE, Canoas, Gravataí e a região do Vale dos Sinos são os locais que mais sofrem as consequências da passagem do ciclone.

Suspensão das aulas



O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou que as aulas da rede municipal de ensino estarão suspensas na manhã de quarta-feira (18) para a avaliação dos estragos que o mau tempo causará nas escolas.

O anúncio foi feito por meio de um comunicado divulgado na conta oficial do Twitter de Sebastião, que ressaltou que a "rotina será retomada à tarde".

Na área da educação, definimos pela suspensão preventiva das aulas na rede municipal de ensino também na manhã desta quarta-feira, para avaliação dos impactos do mau tempo ao longo da noite e da madrugada. A rotina será retomada à tarde, incluindo as conveniadas. — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) May 17, 2022









