Após precisar se abrigar da chuva de granizo, os cariocas enfrentarão temperaturas ainda mais baixas do que estão acostumados. Segundo o Alerta Rio, para esta quinta-feira a previsão é que a temperatura mínima na cidade chegue a 12ºC. A estimativa é 2ºC maior do que no início da semana, quando as projeções meteorológicas apontavam que a temperatura podia chegar em 10ºC na cidade do Rio. Com uma frente fria atuando na cidade, os termômetros não devem passar dos 25ºC, temperatura máxima prevista para esta terça-feira.

"Por conta da aproximação de uma frente fria o tempo ficou instável nesta segunda-feira. Por conta dessas instabilidade e de bastante umidade, principalmente no Maciço da Tijuca, a gente teve uma intensificação dos núncleos de chuva, o que provocou a chuva de granizo principalmente as regiões da Zona Norte, Grande Tijuca, Centro", Juliana Jeermsdorff, meteorologista do Alerta Rio.



Nesta segunda-feira diversos bairros do Rio e em Niterói registraram chuva de granizo. De acordo com o Clima Tempo, o fenômeno é decorrente de uma frente fria que chegou ontem no estado e que está causando a formação de nuvens carregadas sobre a cidade do Rio e região Metropolitana.

"Além da frente fria, há uma circulação de vento entre a superfície e as camadas intermediárias da atmosfera, provocando a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, de grande desenvolvimento vertical que, por vezes, podem provocar tempestades localizadas com ventania e granizo", explica o meteorologista do Clima Tempo, Marcelo Pinheiro.

A partir desta terça-feira, 17, ainda chove no estado do Rio de forma generalizada, inclusive na capital, no entanto, sem risco de temporal e, consequentemente, de granizo. A recomendação, segundo Marcelo Pinheiro, é evitar áreas descobertas.

"O ideal é procurar locais abrigados, quem estiver a pé ou dirigindo, até por conta de incidência de raios. Se houver a possibilidade de procurar um posto de gasolina, algum lugar de proteção, é mais indicado."

A semana segue com tempo instável e possibilidade de chuva, pelo menos, até quinta-feira. Neste período, a estimativa média de chuva varia entre 15mm e 5mm. Na quarta-feira, a temperatura cai e os termômetros podem marcar até 16ºC.

