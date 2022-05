Agência Brasil Policiais civis foram identificados

Três policiais civis que fizeram disparos com arma de fogo na Cracolândia , no centro da capital paulista, na última quinta-feira (12), foram identificados. Na ocasião, um homem de 32 anos foi atingido no tórax por um projétil e morreu. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, os policiais se apresentaram voluntariamente na sexta-feira (13).

O caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). "A perícia vai apurar se o tiro que causou a morte do homem saiu da arma de um destes policiais e as circunstâncias do fato. A Corregedoria Geral da Polícia Civil de São Paulo também acompanha as investigações", informou a SSP, em nota.

O homem morreu baleado na Avenida Rio Branco, próximo à Praça Princesa Isabel, onde estavam concentradas pessoas em situação de rua e dependentes de drogas.

No dia anterior à morte, na madrugada de quarta-feira (11), agentes da Guarda Civil Metropolitana, funcionários da prefeitura, policiais civis e militares desencadearam uma operação contra o tráfico de drogas na mesma praça. A operação contou com a participação de 200 policiais civis, 300 policiais militares e 150 guardas civis-metropolitanos.