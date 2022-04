Valter Campanato/Agência Brasil - 01/03/2022 Pessoas aproveitam o feriado em Brasília

Por lei instituída em 1965, o dia 21 de abril, que neste ano cai na próxima quinta-feira, celebra o Dia de Tiradentes. Por ser um feriado nacional, ele não se caracteriza como ponto facultativo e também não foi considerado na antecipação das datas estaduais e municipais por conta da Covid-19.

Este ano, além de homenagear o herói da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, a data está destinada às festividades do Carnaval. Com o cancelamento dos desfiles das escolas de samba em fevereiro , as apresentações estão programadas para acontecer esta semana.

O Dia de Tiradentes será o penúltimo feriado que pode ser prolongado em 2022, a depender das regras de cada empresa ou instituição. O último será em novembro, no dia 15, que marca a Proclamação da República.

