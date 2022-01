Reprodução Sapucaí

Em reunião realizada nesta sexta-feira (21), as prefeituras do Rio de Janeiro e de São Paulo decidiram adiar a apresentação das escolas de samba nas capitais. Com a mudança, os desfiles na Sapucaí e no Sambódromo do Anhembi ficam marcados para o feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril.

Os prefeitos Ricardo Nunes e Eduardo Paes se reuniram para discutir o monitoramento e o avanço da pandemia nos municípios. Além dos prefeitos, o encontro contou com a presença da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Ambas cidades estavam com o carnaval de rua cancelado desde o início de janeiro devido ao aumento de casos de Covid-19 provocados pela variante Ômicron.

Em nota, as prefeituras afirmaram que nova programação será divulgada em "momento oportuno". Veja nota oficial:

As prefeituras do Rio e de São Paulo, sob a orientação de seus secretários de Saúde, optaram por adiar a realização dos desfiles das Escolas de Samba para o fim de semana do feriado de Tiradentes, em abril. A decisão foi tomada em respeito ao atual quadro da pandemia de COVID-19 no Brasil e a necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional.

O adiamento do carnaval foi decidido após uma reunião na noite desta sexta-feira, por videoconferência, em que estiveram presentes o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o secretário de Saúde carioca Daniel Soranz, o secretário de Saúde paulistano Edson Aparecido, além dos presidentes das Ligas de Escolas de Samba de ambas as cidades.