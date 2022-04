MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Vice-presidente, Hamilton Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão ironizou nesta segunda-feira a possibilidade de uma investigação sobre os áudios de sessões do Superior Tribunal Militar (STM) em que ministros da Corte admitem a prática de tortura . Mourão disse que "os caras já morreram tudo" e questionou se iriam "trazer os caras do túmulo de volta".

"Apurar o que? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta?" disse Mourão, rindo, ao chegar no Palácio do Planalto.

Parte das gravações foi divulgada pela colunista do GLOBO Miriam Leitão, que teve acesso ao material que vem sendo estudado pelo historiador da UFRJ Carlos Fico. Nas sessões, abertas e secretas, os ministros militares e civis tecem comentários sobre casos de tortura que ocorreram durante a ditadura . O historiador teve acesso aos áudios de sessões do STM entre 1975 e 1985.



