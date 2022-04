Reprodução 18/04/2022 No Acre, porta de avião abre durante voo e é segurada por passageiros

A porta de um avião abriu durante um voo, nessa última quinta-feira (14), entre a cidade de Jordão, no Acre, e a capital do estado, Rio Branco. Os passageiros tiveram que segurar a porta manualmente para mantê-la fechada.

O voo, feito por uma empresa de táxi aéreo, decolou às 12h30 e pousou em Rio Branco às 14h. Segundo informações da imprensa local, havia 12 pessoas a bordo, sendo 10 passageiros.

Porta de avião abre em pleno voo no Acre pic.twitter.com/LyPZMSt95d — Babilônia (@hamudaniel19) April 16, 2022

A porta da aeronave abriu já na parte final do voo, quando a aeronave já começava a reduzir altitude. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas se revezando para segurar a porta. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.