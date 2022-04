Ana Branco/O Globo Pai exibe foto de filho morto em acidente de carro em 2003





A Polícia Federal e o Serviço de Imigração dos Estados Unidos prenderam em Miami Marcelo Henrique Negrão Kijak, foragido há 20 anos por triplo homicídio. Natural do Rio de Janeiro , ele estava na lista de Difusão Vermelha da Interpol a pedido da Justiça Brasileira.

Ele é acusado de ser responsável por um acidente de trânsito que matou três jovens em março de 2003, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Marcelo estava no aeroporto de Miami utilizando um passaporte israelense com outro nome, e tentava embarcar em um voo para Israel.

A localização e prisão de Marcelo Henrique foram feitas pelas autoridades americanas após atuação conjunta dos policiais federais do Núcleo de Capturas Internacionais da Polícia Federal com apoio do Núcleo de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional americano até a extradição definitiva para o Brasil.

Na época do acidente o caso ganhou bastante repercussão. Tanto que Fernando Diniz, pai de Fabrício Diniz, uma das vítimas, criou um ONG que luta pela conscientização dos motoristas e contra a impunidade de crimes de trânsito.

