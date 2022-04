Reprodução: Flickr - 31/03/2022 Sergio Moro é colocado como "referência mundial no combate ao crime organizado"

Em vídeo biográfico divulgado nesta segunda-feira (4), o pré-candidato à Presidência Sergio Moro, que agora integra o União Brasil, tem sua história contada sob a perspetiva de sua atuação no Judiciário e contra casos políticos de corrupção, como Mensalão e Lava Jato.

Divulgado nas redes sociais, o filmete não direciona ataques diretos contra Lula e Jair Bolsonaro, pré-candidatos que lideram as pesquisas de inteção de votos nas eleições.

Ao citar o Mensalão, a imagem apresentada é a de José Dirceu, do PT. Quanto sua atuação como ministro da Justiça, o nome do presidente Bolsonaro não é citado.

A peça cita suas origens, estudos e caminho percorrido até iniciar sua atuação na política. Ao falar sobre a Lava Jato, o vídeo coloca Moro como "referência mundial no combate ao crime organizado e crimes financeiros" e exalta a "coragem" do ex-ministro em julgar esses casos.

"Moro enefrentou os poderosos do crime. Os poderosos da política. E os poderosos do colarinho branco", diz trecho. Confira o filmete completo:

