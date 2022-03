Rovena Rosa/Agência Brasil - 28.01.2022 Pedestres se protegem da chuva na Avenida Paulista, em São Paulo

Nesta semana, uma nova frente fria se aproxima de São Paulo , fazendo com que as temperaturas caiam na capital paulista. A máxima deve ser de 22ºC na cidade até a próxima quinta-feira (31), e a mínima, 16ºC, durante o final de semana.

A mudança nas temperaturas deve afetar o litoral sul, a Baixada Santista e a região do Vale do Ribeira, de acordo com o Climatempo . A sexta-feira (1º) terá chuvas no leste do estado, em Campinhas, Franca, São Carlos e litoral paulista.

O centro, oeste e sudoeste do estado podem ter dias de sol ao longo da semana, mas ainda há chances de chuva nas cidades de Presidente Prudente, Assis, Ourinho, Araçatuba e Marília.

Em relação à previsão do tempo da semana, as temperaturas nessas regiões também vão passar por mudanças significativas, podendo chegar aos 30ºC. A máxima prevista em Marília é de 23ºC na sexta e 24ºC em Presidente Prudente.

Nesta quarta (30), porém, os termômetros devem ultrapassar os 30ºC, com um calor repentino antes da frente fria.

Confira a previsão do tempo da semana na capital paulista:

Terça-feira (29): entre 19ºC e 29ºC, com 67% de possibilidade de chuva

Quarta-feira (30): entre 19ºC e 31ºC, com 67% de possibilidade de chuva

Quinta-feira (31): entre 17ºC e 22ºC, com 90% de possibilidade de chuva

Sexta-feira (1º): entre 16ºC e 20ºC, com 83% de possibilidade de chuva

Sábado (2): entre 16ºC e 22ºC, com 90% de possibilidade de chuva

Domingo (3): entre 17ºC e 24ºC, com 67% de possibilidade de chuva

Rio de Janeiro

Nesta quarta, as temperaturas devem chegar aos 35ºC, mas o Rio também vai sentir os efeitos da frente fria, que também tem previsão de muita chuva, principalmente na sexta e no sábado, com termômetros marcando entre 21ºC e 27ºC.

Sul do Brasil

A região Sul também deve ser afetada pela frente fria, que alerta para risco de temporais e ventanias de 60 km/h a 80 km/h. As fortes chuvas devem atingir regiões do centro-norte do Rio Grande do Sul , do sul e interior de Santa Catarina e do sul e oeste do Paraná a partir de amanhã, de acordo com o Climatempo .

Embora na quinta ainda possa haver algumas pancadas entre Santa Catarina e Paraná, as chuvas devem diminuir.

