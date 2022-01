Montagem iG / Foto: reprodução / MetSul Motoristas precisaram ser resgatados de estacionamento de shopping com bote

Após um temporal atingir Porto Alegre ( RS ), o estacionamento do subsolo de um shopping ficou completamente alagado. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver os motoristas sendo resgatados com a ajuda de um bote inflável, devido à quantidade de água.

Em comunicado, o Praia de Belas Shopping informou ter registrado um "acúmulo de água em parte do primeiro piso do prédio garagem, sem danos para o empreendimento e clientes".

Veja o vídeo:



TEMPO | Bote em estacionamento de shopping center de Porto Alegre inundado após chuva intensa que atingiu parte da capital gaúcha. pic.twitter.com/oH1r8oB5e5 — MetSul.com (@metsul) January 26, 2022





Além do estabelecimento, as ruas da Zona Sul e da parte central da cidade também foram tomadas pela água nessa quarta-feira (26). As fortes chuvas também causaram problemas no trânsito e no fornecimento de energia elétrica da região.





O Hospital Mãe de Deus teve uma das entradas bloqueadas pela água. Imagens mostram algumas pessoas tentando deixar o local enquanto uma correnteza desce as escadas em direção à instituição, já na altura do joelho.

Confira:



Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre pic.twitter.com/XRsy3Qfo1Q — Beto Pereira☆ (@BetoPereira19) January 26, 2022