Reprodução/Flickr Presidente Jair Bolsonaro (PL)

Nesta terça-feira (02/2), o presidente Jair Bolsonaro (PL), ironizou o acidente que ocorreu ontem (01/2), na obra da Linha 6-Laranja do metrô que atingiu a Marginal Tietê , em São Paulo.

"Semana que vem a gente conclui a transposição do São Francisco, ontem em São Paulo teve a transposição do Tietê", disse Bolsonaro em tom irônico em vídeo.

A obra da transposição do rio São Francisco, foi concluída recentemente, depois de 13 anos desde o início das obras e beneficiará cerca de 12 milhões de pessoas em 391 cidades, sendo 113 delas em Pernambuco. Diferentemente da situação ocorrida na Marginal Tietê com a água do rio.

A transposição leva a água do rio para lugares onde, antes, não chegava. Porém, o acidente aconteceu por causa do rompimento de uma galeria de esgoto no sentido transversal a uma obra da Linha 6-Laranja do Metrô.

Já para a transposição do rio São Francisco, o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), buscou resolver os problemas para garantir que a água chegue à população da região nordeste de forma positiva.