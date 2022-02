Reprodução: iG Minas Gerais Caso Marielle: investigação chega ao quinto delegado na Polícia Civil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro nomeou o quinto delegado diferente que será responsável por assumir a investigação da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes - ocorridas em março de 2018.

As mudanças no comando foram publicadas em um boletim da PCRJ na noite da última terça-feira (01) e as alterações já terão vigência à partir dessa semana.

O delegado Alexandre Herdy será o novo titular da 10ª DP (Botafogo). Edson Henrique Damasceno, então titular da Delegacia de Homicídios da Capital, irá assumir a chefia do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP).





Pela investigação do caso, já passaram: Giniton Lages (2018-2019); Daniel Rosa (2019-2020); Moisés Santana (2020-2021); Edson Henrique Damasceno (2021-2022); Alexandre Herdy (2022).