Reprodução/Globonews Obras no metrô de SP

Um acidente em uma obra do metrô da Linha 6-Laranja na capital paulista fez com que um pedaço da Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade, desmoronasse na manhã desta terça-feira (1). Nas imagens, é possível ver a cratera que se abriu ao lado da Marginal, além da água que escoa por baixo da via. Veja o vídeo a seguir:

Tatuzão furou o túnel do metrô embaixo da marginal em São Paulo, porém o rio estourou o túnel pra quem for sentido Freguesia do Ó, marginal está com risco de afundar pic.twitter.com/i0Eg6Ye8Ob — MannoDuh (@mannoduh) February 1, 2022

Até o momento, não há informações sobre feridos. O desmoronamento ocorreu por volta das 9h, antes da Ponte do Piqueri, ao lado de um poço cavado pelo tatuzão (equipamento que faz as escavações do metrô).

Reprodução Vídeo: Obra do metrô em SP desmorona e interdita Marginal Tietê

Por conta do acidente, três faixas da Marginal Tietê estão interditadas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que as pistas sentido rodovia Ayrton Senna da Marginal Tietê estão totalmente interditadas. Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, uma adutora ou tubulação de esgoto foi rompida, o que teria causado o acidente.

Informações preliminares dão conta que o rompimento da adutora ou tubulação teriam causado a inundação da galeria feita com o tatuzão, o que causou os desabamentos e a instabilidade no terreno próximo.