Nesta terça-feira (1º), o Corpo de Bombeiros continua trabalhando para encontrar as vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade de Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo, que ainda estão desaparecidas. O município registra oito mortes até o momento, o maior número em comparação com as outras regiões.

O total de óbitos em decorrência dos temporais que atingem o estado de São Paulo desde o último fim de semana é 24, de acordo com a Defesa Civil. Entre os mortos, nove são menores de idade, sendo oito crianças e um adolescente.

As chuvas também deixaram feridos e desaparecidos em várias regiões do estado e, segundo os últimos dados divulgados, 660 famílias estão desabrigadas ou desalojadas.

As mortes, até o momento, foram contabilizadas em oito regiões de São Paulo : Várzea Paulista (5), Embu das Artes (3), Jaú (1), Arujá (1), Franco da Rocha (8), Francisco Morato (4), Ribeirão Preto (1), Itapevi (1).

O governo do estado destinou R$ 15 milhões para as famílias que precisaram deixar as casas onde moravam, obras emergenciais em encostas e para a recuperação da infraestrutura dos municípios.