Reprodução/Globonews Desmoronamento de obra do metrô abriu uma cratera na Marginal Tietê

O desmoronamento das obras da Linha 6-Laranja causou congestionamento de 7 quilômetros na manhã de hoje na capital paulista. A Marginal Tietê foi interditada no sentido da Ayrton Senna, na altura da Freguesia do Ó.

Com as faixas interditadas e o trânsito parado, no momento, o trânsito na Marginal no sentido Ayrton Senna é de 7 quilômetros de engarrafamento, segundo o CET. No sentido Castello Branco, o congestionamento é de 4,4km.

Até o momento, duas pistas da pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, foram liberadas na altura da Ponte do Piqueri. A pista local e a pista central, no entanto, continuam fechadas.

Pelo Twitter, o CET informou que há uma canalização controlada em 2 faixas da via expressa para que os carros atravessem o ponto da obra com segurança. A recomendação é evitar a Tietê e vias da região.

Linhas de ônibus

A SPTrans informou que, por conta do acidente, cinco linhas de ônibus que trafegam pela Av. Embaixador Macedo Soares com a ponte de Piqueri, no sentido Ayrton Senna, estão sendo desviadas desde as 9h da manhã. Confira as linhas afetadas:

- 9047/10 Jd. Paulista - Lapa:

Normal até a AV. Embaixador Macedo Soares, rua Professora Suraia Aidar Menon, Av. Marchetti, Praça Jácomo Zanella, Praça Dr. Pedro Corazza, Av. Comendador Martinelli, Ponte Freguesia do Ó, prosseguindo normal.

- 8010/10 Perus - Lapa:

Normal até a rua Féliz Guilhem, Rua Tenente Landy, Av. Ermano Marchetti, ponte do Piqueri, prosseguindo normal.

- 1896/10 Jaraguá - Pça. Ramos de Azeved0

- 8065/10 Vl. Clarice - Lapa

- 8/100/Term. Pirituba - Term. Lapa

Normal até Av. Embaixador Macedo Soares, Rua Werner Siemens, Rua Féliz Guilhem, Rua Tenente Lady, Av. Ermano Marchetti, Ponte do Piqueri, prosseguindo normal.

O acidente ocorreu hoje, em torno das 10h da manhã. Dois funcionários da obra foram encaminhados ao hospital e não há registro de vítimas fatais.