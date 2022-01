REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD)

Com o feriado de Tiradentes (21/04) escolhido como a nova data para a realização do Carnaval no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade Eduardo Paes (PSD) , afirmou que "vai ter Carnaval este ano de qualquer jeito”. No entanto, a festa em abril só indica a realização dos desfiles na Marquês de Sapucaí, o Carnaval de rua ainda não tem data confirmada.

Devido ao avanço da variante ômicron da Covid-19 no país, o Rio adiou o Carnaval no final do mês de fevereiro. No dia 21/01, após um encontro virtual entre os prefeitos do Rio e de São Paulo, com os secretários de Saúde e os presidentes das ligas das escolas de samba das duas cidades, os desfiles nos sambódromos foram adiados para abril.

No início de janeiro, Paes decidiu, juntamente com as ligas dos blocos de rua e as autoridades sanitárias, que os desfiles de rua também deveriam ser cancelados .

Na última terça-feira (25), o prefeito da cidade do Rio assegurou que continuará a fazer os repasses para as escolas, que poderão manter seus funcionários trabalhando, com salários em dia e mantendo os ensaios nas quadras. “Eu acredito na ciência”, disse Paes ao programa Bar Apoteose.

Leia Também

Em relação ao combate contra o coronavírus, o secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, classificou o atual momento como ”preocupante” por conta da quantidade de pessoas sem o esquema vacinal completo ou sem nenhuma dose da vacina.

”Estamos vendo o número de pessoas sendo internadas aumentando. Infelizmente, pessoas que não se vacinaram, que não foram tomar a dose de reforço no momento correto. É triste ver uma pessoa internada por uma causa que poderia ter sido evitada pela vacina”, disse Soranz na última quarta-feira (26).