Inspirado em Québec, província do Canadá que passou a exigir comprovante da vacina para compra de maconha e bebidas alcooólicas , o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que deseja utilizar a mesma medida no Brasil.

"Pensando pegar esse bonde e proibir o litrão (uma gelada) pra eles aqui no Rio", escreveu o prefeito no Twitter.

Pensando em pegar esse bonde e proibir o Litrão(uma gelada) pra eles aqui no Rio! 🙄🙄🙃🙃🧐🧐 https://t.co/rhlH76hd5h — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 12, 2022

A ideia é que a busca pela imunização contra a Covid-19 aumente com a exigência do comprovante para compra de cerveja. No Canadá, em apenas uma semana, o número de pessoas inscritas para tomar a primeira dose da vacina aumentou em 400%.

No Rio de Janeiro, 98% dos casos da doença correspondem a variante Ômicron. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 93% dos internados no Sistema Único de Saúde (SUS) da capital não completaram o ciclo de imunização.

Somente 28,3% da população total já recebeu a dose de reforço. Caso considere a primeira e segunda dose, a vacinação total chega a 81,3%.