Fernando Frazão/Agência Brasil Prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes

Durante uma live nas redes sociais nesta terça-feira (04), o prefeito da cidade do Rio de Janeiro , Eduardo Paes (PSD) cancelou o Carnaval de rua no município. Paes esteve em reunião com o secretário de Saúde, Daniel Soranz e alguns representantes da Associação Independente dos Bloco da cidade (Sebastiana).

Ao todo, 506 blocos de rua se inscreveram para desfilar. Paes ainda sinalizou que não há razão para cancelar os desfiles das escolas de samba na Marquês da Sapucaí.

"Acabei de ter, nesse momento, uma reunião com o pessoal dos blocos de rua, e a gente comunicou a eles que o Carnaval de rua, nos moldes que eram feitos até 2020, não acontecerá em 2022. Infelizmente, eu falo aqui como prefeito que gosta de Carnaval, como cidadão, e infelizmente a gente não pode fazer", disse o prefeito em live.

Eduardo Paes ainda explicou que a razão do cancelamento seria por conta do aumento de casos de Covid-19 na cidade. Outro motivo foi a importância de montagem da estrutura necessária para todos os blocos.

"É muita coisa envolvida, principalmente quando se trata de logística e segurança. É importante que todo o planejamento fosse realizado com antecedência para o Carnaval de rua, o que não conseguimos garantir neste momento", afirmou o político.

A cidade do Rio de Janeiro enfrenta um aumento de casos de Covid-19 e do vírus Influenza desde dezembro do ano passado. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde do Rio, a taxa de positividade dos testes do coronavírus subiram para 13%, contra 1% no início de dezembro .

Além do Rio, a cidade de Salvador (BA) e Recife (PE) também cancelaram o Carnaval de rua. Em São Paulo, a realização da festa de rua segue em análise.