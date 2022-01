Agência Brasil Desfile de escola de samba no Carnaval de São Paulo





A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) apoiou a decisão da prefeitura de adiar os desfiles das agremiações. Como anunciado na noite desta sexta-feira (21), o Carnaval das escolas de samba da capital paulista e do Rio de Janeiro será no feriado de Tiradentes , em 21 de abril.



A decisão foi tomada com base em estudos epidemiológicos feitos pelas secretarias municipais das duas cidades. "Para a Liga-SP, preservar a saúde e segurança das pessoas envolvidas no Carnaval paulistano é prioridade", disse a Liga em nota enviada à imprensa para demonstrar "total apoio" à medida.



No texto, a entidade garante aos sambistas que continuará atuando para a realização dos desfiles, ao mesmo tempo que reafirma seu compromisso com as autoridades no combate à pandemia. "Nos encontraremos para celebrar a vida em abril, com a festa da qual tanto gostamos", aposta a Liga.

Representantes da entidade participaram da reunião em que as prefeituras definiram o adiamento. O iG também procurou a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) em busca de um posicionamento, mas não obteve retorno.

Medida sanitária

O adiamento leva em conta o avanço da Covid-19 , com a disseminação da variante ômicron no país. Esse contexto, que consiste no rápido aumento de casos de coronavírus e pressão nas unidades de saúde, já culminou no cancelamento do carnaval de rua em ambas as cidades e em outros diversos municípios do país, a exemplo de Salvador, Recife e Olinda.