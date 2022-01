Alfredo Filho/ Secom Registro do Carnaval de Salvador no Circuito Barra-Ondina em 2020

Devido ao avanço da variante Ômicron da Covid-19 e do aumento de casos de contaminação pela Influenza A (H3N2), ao menos 18 capitais decidiram cancelar o Carnaval de rua em 2022, marcado para o final de fevereiro.

Até a última quinta-feira (6), 10 capitais haviam cancelado o evento e, em dois dias, mais oito desistiram de realizar a folia. O governo de São Paulo, que havia dado a possibilidade de escolha às prefeituras sobre a realização da comemoração, informou nessa sexta-feira (7) que não vai autorizar festas fechadas no estado, segundo o governador João Doria (PSDB) . Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista, anunciou na última quinta-feira (6) o cancelamento de desfiles e blocos de rua.



Até o momento, 18 capitais confirmaram que não vão realizar o Carnaval, outras oito ainda não tiveram uma definição. Confira abaixo:

Rio de Janeiro - RJ - cancelado

Florianópolis - SC - cancelado

Fortaleza - CE - cancelado

Recife - PE - suspenso

Teresina - PI - cancelado

Salvador - BA - cancelado

Curitiba - PR - cancelado

Cuiabá - MT - cancelado

Belém - PA - cancelado

Belo Horizonte - MG - liberado, mas sem financiamento

Maceió - AL - cancelado

São Paulo - SP - cancelado

Rio Branco - AC - indefinido

Macapá - AP - cancelado

Manaus - AM - indefinido

Vitória - ES - cancelado

Goiânia - GO - indefinido

Palmas - TO - indefinido

Aracaju - SE - indefinido

Porto Velho - RO - indefinido

São Luís - MA - cancelado

Porto Alegre - RS - indefinido

João Pessoa - PB - cancelado

Boa Vista - RR - não respondeu

Natal - RN - indefinido

Distrito Federal - DF - cancelado

Campo Grande - MS - cancelado

*Levantamento feito pelo portal Metrópoles







Especialistas não recomendam realização do evento

De acordo com integrantes do Grupo de Apoio Técnico à Vigilância Estadual de Saúde (comitê científico) do Rio de Janeiro, não há condições para liberar eventos abertos ou fechados que gerem aglomerações e que sejam difíceis de controlar.

Com base nos dados, a recomendação segue para desfiles, eventos de Carnaval de rua e shows.

Na capital fluminense, os blocos de rua foram cancelados, conforme anúncio do prefeito Eduardo Paes (PSD), mas os desfiles das escolas de samba da Marquês de Sapucaí estão liberados. Segundo Paes, os eventos terão exigências como passaporte da vacina e testes da Covid-19 .