Uma frente fria está prevista para atingir boa parte do Brasil, especialmente a região Sudeste nesta sexta-feira, 7. De acordo com o Climatempo, áreas de instabilidade espalham nuvens de chuva sobre a maioria das áreas do Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país. Esse quadro deve seguir nos próximos dias e provoca muita chuva nestas regiões, especialmente sobre Minas Gerais e Espírito Santo até o começo da próxima semana. Amapá e Ceará também devem ser atingidos por chuvas.

Há risco de chuva forte com pontos de alagamento no litoral do Paraná, de São Paulo, no Rio de Janeiro, na Zona da Mata Mineira e Grande Belo Horizonte. Sol com pancadas de chuva pela parte da tarde em MS (exceto no oeste do estado), no oeste e sul de MT, em RO, no centro-leste do AC, no AM (exceto no leste do estado, incluindo Manaus), em RR, no norte do PA, no centro-norte do MA e do PI, no norte, centro, sul e leste da BA, no Vale do Jequitinhonha (MG) e no oeste de SP.

A circulação dos ventos nos níveis mais elevados da atmosfera organizaram novamente a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o Brasil. O termo “zona de convergência” se refere a região onde ocorre o “choque” de ventos vindos de direções opostas nos baixos níveis da atmosfera. Essa convergência de ventos normalmente está associada a uma convergência de umidade e movimentos ascendentes do ar, que formam as nuvens e as chuvas.

Chuvas fortes já vêm atingindo várias partes do país nos últimos dias. Confira a situação em alguns estados:

Paraná

O temporal na noite da última quarta-feira (5) no Paraná deixou rastros de destruição e de alagamentos em Curitiba e, sobretudo, em cidades do litoral, onde os maiores índices pluviométricos foram registrados. Houve registro de desabamentos na capital, queda de veículos em rios e dezenas de resgates em todo o estado. Ainda na manhã da última quinta-feira, homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham para atender famílias que foram afetadas ou precisaram deixar suas casas, conforme informações da RPC, afiliada da TV Globo, no portal G1.

Pernambuco

A primeira segunda-feira do ano chegou trazendo transtornos no Grande Recife. No último dia 3, fortes chuvas invadiram casas e causaram alagamentos em diversos pontos da capital pernambucana. No bairro o Ibura, Zona Sul da cidade, casas foram invadidas pela água e ruas e avenidas ficaram totalmente alagadas, causando problemas no trânsito.

Bahia

Até a última terça-feira, conforme divulgado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), há 93.646 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Vinte e seis pessoas morreram. Ao todo, 715.634 pessoas foram afetadas pela chuva e 518 ficaram feridas. Nesta segunda, 154 cidades estão sob decreto de situação de emergência.





Ceará

O Ceará registrou precipitações em todas as regiões do estado desde o último sábado. Ruas foram tomadas pela água em Fortaleza e na Região Metropolitana. Nas últimas 24 horas, a Funceme registrou pluviometria em 119 dos 184 municípios cearenses. Todas as regiões foram atingidas pelas chuvas.

Os maiores volumes foram observados nas cidades de Barro (109 milímetros), Ocara (97 mm), Aurora (85 mm), Cascavel (80 mm) e Pires Ferreira (75 mm).

Tocantins

As chuvas que atingem o Tocantins há semanas continuam fazendo estragos em várias cidades do estado . Segundo o Corpo de Bombeiros, 340 pessoas ficaram desabrigadas, sendo levadas para abrigos públicos. Outras 114 pessoas desalojadas precisaram ir para casa de parentes e amigos. Das 139 cidades do estado, 35 foram severamente afetadas pelas chuvas.