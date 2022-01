Montagem iG / Fotos: reprodução / Twitter Chuvas alagam litoral do Paraná

Fortes chuvas atingiram a cidade de Curitiba, no Paraná, na noite dessa quarta-feira (5) e deixaram diversos pontos afetados. Outras regiões no litoral do estado também sofreram com o fenômeno.

Além das chuvas, a capital paranaense também teve rajadas de vento de 29,9 km/h registradas pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) e precipitação acumulada de 74,4 mm, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem). Ainda, de acordo com a Defesa Civil, as chuvas provocaram três desabamentos em Curitiba.

No bairro de Bigorrilho, a parede do subsolo de um prédio residencial desabou. Em Santa Cândida, houve o desmoronamento no muro de um condomínio. Já no bairro Batel, parte do telhado de um restaurante caiu.





Ainda segundo a Defesa Civil, os registros de alagamentos ocorreram na região da Praça Osório (rua Visconde de Nacar e Avenida Vicente Machado), da Rodoferroviária (ala estadual), nas proximidades da trincheira da rua General Mário Tourinho, nas ruas Adinar dos Santos Ribeiro (Fazendinha), José João Ferreira de Lima e Fausto Scorsim (CIC), Dionísio Ribeiro Baptista (Novo Mundo) e Guilherme Ihlenfeldt (Bacacheri).

Além disso, a Central 156 de Atendimento ao Cidadão obteve 10 solicitações de quedas de árvore e galhos grandes em vias públicas.

Segundo a prefeitura, "a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba continua monitorando as situações para eventual intervenção e acionamento dos órgãos competentes".

No litoral, carros ficaram submersos pelas enchentes , como em Caiobá e Matinhos. Conforme o Corpo de Bombeiros, 127 pessoas foram atendidas em 30 ocorrências no litoral.