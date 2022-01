Reprodução O deputado distribuiu cestas básicas para população afetada pelas fortes chuvas na Bahia

O deputado Alexandre Frota fez publicações sobre sua visita ao estado da Bahia nesta quinta-feira (6) e comentou que escuta pessoas pedindo "que Lula volte". Sua ida teve como objetivo distribuir cestas básicas para a população afetadas pelas fortes chuvas no estado.

"[...] Por onde passo as pessoas me agradecem e só carinho, pedem que Lula volte e xingam Bolsonaro de traidor", escreveu ao postar foto conversando com moradores.

Estou acordado desde 4 da manhã já fiz 5 bairros atingidos na Bahia ,cestas e água ,estou em Itabuna Bahia,mais de 470 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes, por onde passo as pessoas me agradecem e só carinho, pedem que Lula volte e xingam Bolsonaro de traidor .😷🇧🇷♥️🙏🌧️ pic.twitter.com/dIkzUHzgSH — Alexandre Frota 777 (@77_frota) January 6, 2022

O deputado também criticou o descaso do presidente com a situação vivida no estado da Bahia:

O Brasil do Bolsonaro, e o Brasil do Gean que eu conheci hoje aqui em Itabuna na Bahia .No dia que o Gean salvava 120 pessoas em uma jangada improvisada, perdia sua casa onde morava com o filho de 5 anos e a esposa Bolsonaro se divertia com a filha de Jet Ski . 😷 @DatenaOficial pic.twitter.com/Dx8qeNMSgk — Alexandre Frota 777 (@77_frota) January 6, 2022

Frota protocolou um pedido de de impeachment contra Bolsonaro em março de 2021 e critica frequentemente as ações do mandatário.