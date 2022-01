Reprodução Roberto Carlos

Está confirmado o cruzeiro Emoções em Alto Mar, promovido pelo cantor Roberto Carlos. O evento, que ocorrerá entre os dias 11 e 15 de março de 2022, vai acontecer no navio MSC Preziosa, que atracou no Rio de Janeiro, no último domingo (2), com 28 passageiros infectados com Covid .

Para pessoas próximas, Roberto Carlos ainda não se manifestou sobre o aumento de ocorrências de Covid-19 em transatlânticos. As cinco embarcações do tipo em operação na costa brasileira apresentam 301 casos da doença. Na última semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou que o Ministério da Saúde suspendesse a temporada de cruzeiros no país . A orientação veio após dois navios serem interditados devido a surtos de Covid-19 nas embarcações.

"A princípio, o cruzeiro de Roberto Carlos segue confirmado. Não tivemos nenhuma informação do contrário, por enquanto. Tudo depende de como vai ficar a situação da pandemia", informa ao GLOBO a assessoria de imprensa de Roberto Carlos. O evento tem quase todas as cabines esgotadas, no momento com lista de espera. Há apenas vagas nas cabines internas, cujo pacote custa a partir de 12x de R$ 348 por pessoa.

O navio, com teatro, cassino, cinema 4D e boliche, terá uma noite de show do Rei. Segundo o site do projeto, a apresentação é recheada de "clássicos", com um repertório que "traz surpresas como interpretações em outros idiomas e canções que só fazem sentido serem cantadas em um palco intimista".

Também em março, o cantor iniciará uma agenda de shows pelos Estados Unidos, México e por países da América Central. Na semana do Dia dos Namorados, em junho, ele fará uma apresentação na Praia do Forte, na Bahia. O artista também avalia uma turnê por países da Europa para o segundo semestre de 2022.