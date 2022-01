Divulgação O navio MSC Preziosa, que este ano abrigará o projeto Emoções em Alto Mar

O MSC Preziosa, navio que atracou no Porto do Rio na manhã deste domingo com 28 passageiros infectados com Covid-19, é o mesmo que receberá o cruzeiro Emoções em alto-mar, promovido por Roberto Carlos. O evento está programado para março e tem quase todas as cabines esgotadas, no momento com lista de espera. Há apenas vagas nas cabines internas, cujo pacote custa a partir de 12x de R$ 348 por pessoa.

O navio, com teatro, cassino, cinema 4D e boliche, terá uma noite de show do Rei. Segundo o site do projeto, a apresentação é recheada de "clássicos", com um repertório que "traz surpresas como interpretações em outros idiomas e canções que só fazem sentido serem cantadas em um palco intimista".

Casos de Covid

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, 28 passageiros do MSC Preziosa, que atracou no Pier Mauá, na Zona Portuária do Rio, na manhã deste domingo, foram detectados com Covid-19 . Por sua vez, a empresa diz que "todos estão assintomáticos ou com sintomas leves" e foram testados. A embarcação chegou a ancorar na Praia de Copacabana durante a virada do dia 31, e seguiu para Búzios, na Região dos Lagos, antes de voltar à capital.

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou neste domingo que irá apurar o descumprimento de protocolos sanitários pelas embarcações que operam cruzeiros marítimos ao longo da costa brasileira com casos de Covid-19 . Segundo a agência, as embarcações podem ser multadas e, até mesmo, ter suspensas as atividades.

A Anvisa já recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro , até que sejam debatidas as questões que envolvem uma eventual retomada das operações.