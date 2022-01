Divulgação MSC Splendida, navio de cruzeiro

O embarque dos passageiros no navio do MSC Splendida, previsto para o início deste domingo (2), foi suspenso. Além disso, a MSC divulgou a quarentena do cruzeiro aos cerca de dois mil passageiros que aguardavam no terminal de embarque durante todo o dia.

O navio já tinha tido as atividades interrompidas na última quinta-feira (30) e a retomada da operação, que era prevista para hoje, dependia da avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que não autorizou a embarcação a seguir uma nova viagem.

Depois que a decisão foi anunciada, houve um princípio de confusão no Terminal Marítimo de Passageiros da cidade (Concais), de acordo com o G1 . O nível de segurança no terminal foi elevado a partir das 17h, uma hora antes do anúncio do cancelamento da viagem.

A determinação também autorizou o ingresso da Polícia Militar dentro da Área do Porto de Santos "em caso de distúrbio, invasão e grave perturbação da ordem na área portuária e interior de navios".

Segundo o jornal, cerca de dois mil passageiros já haviam passado por testes de Covid-19, entregado as bagagens para o navio e esperavam no Concais quando a decisão foi anunciada. Com isso, houve um princípio de tumulto.

A Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde nessa sexta-feira (31) a suspensão da temporada de navios de cruzeiro após a agência cancelar as operações de duas embarcações por surtos da Covid . Hoje, a Anvisa reforçou urgência no pedido por risco de saúde pública.

A pasta da Saúde, no entanto, informou que vai avaliar as medidas cabíveis junto aos ministérios relacionados ao assunto.