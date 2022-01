Divulgação Navio Costa Diadema, conhecido como o maior do Brasil

Os passageiros do navio MSC Preziosa, que atracou na manhã deste domingo no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio, com cerca de 20 casos confirmados de covid-19 , tiveram o desembarque autorizado por volta das 13h25. Os hóspedes começaram a descer da embarcação de forma escalonada. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também autorizou o desembarque.

Antes da liberação, os passageiros receberam um comunicado através do alto-falante do navio com a orientação de ficar de quarentena em casa por 14 dias, usar máscara e procurar algum posto médico caso haja algum sintoma.



"Mesmo que você não tenha sintomas hoje e não teve contato próximo a pessoa que teve covid, é importante que todos mantenham o isolamento por 14 dias após sair do navio. Se mantenham em casa e caso tenha sintomas nos próximos 14 dias, procurem uma unidade de saúde mais próxima da sua casa para poder ser testado. Essa é uma medida geral, usem máscara o tempo todo, álcool gel e lavagem das mãos", disse um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Com bom-humor, o empresário Fernando Araújo, de 41 anos, disse que o desembarque estava previsto para às 8h50, e que teve muito barraco dentro do navio. "Vocês perderam, o pessoal se estressou quando falaram que a gente tinha que passar até 14 dias dentro do navio.

Fernando disse que por causa do tumulto do desembarque ele perdeu seu voo para Recife, mas que não ia cobrar da MSC. "Eu vou pagar de novo porque sou rico", disse o empresário as gargalhadas.

A jornalista Nathalia Movilla, de 21 anos, contou que as pessoas estavam muito irritadas, principalmente àquelas que perderam seus voos. "Muito tumulto e discussão na recepção. Estou exausta, precisando ir para casa dormir".

A médica Juliana Ferreira, de 46 anos, relatou que a empresa responsável pelo cruzeiro deu assistência a todos os passageiros. "A Anvisa fez a revisão dos testes e teve alguns casos positivos. O difícil foi esperar, porque a gente não sabia que horas ia conseguir sair. Não fiquei com medo, porque a empresa estava anunciando que era pra manter o distanciamento e fornecia máscara".

Horas antes do desembarque ser liberado, o clima era de apreensão dentro e fora do transatlântico por não saberem quando iriam ter o embarque e o desembarque autorizados. Segundo informações de uma pessoa que está dentro da embarcação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) esteve realizando a testagem das pessoas contaminadas. Uma equipe da Polícia Federa também esteve no Píer Mauá.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todos os infectados e quem teve contato com eles estão em isolamento a bordo. A empresa responsável pela embarcação, que veio de Búzios, na Região dos Lagos, informou que todos os casos são assintomáticos ou com sintomas leves.

A MSC identificou os casos na rotina de monitoramento de saúde, que inclui testagens frequentes e diárias de 10% dos hóspedes e tripulantes. O grupo foi isolado em uma seção dedicada e separada do navio, em cabines com varanda, seguindo as medidas previstas para este tipo de situação.

"(...) identificamos um pequeno número de casos de covid-19 entre as pessoas que estão a bordo do MSC Preziosa, que representa 0,6% do total da população a bordo".