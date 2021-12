PrintScreen/ Reprodução WhatsApp Print de vídeo que mostra desmoronamento de casa em Nova Canaã, em dezembro de 2021





Pelo menos duas residências vieram abaixo na cidade de Nova Canaã, no sudoeste da Bahia, após as fortes chuvas que atingem o estado desde a última semana. O incidente ocorreu nesta terça-feira (28) e um deles foi registrado em vídeo por pessoas que estavam nas casas vizinhas.

As imagens mostram o momento exato em que a estrutura desmorona. É possível ouvir pessoas questionando se os moradores conseguiram deixar o imóvel, mas, segundo a prefeitura, ninguém se feriu.



"Não teve vítimas, o pessoal evacuou antes de cair", disse o prefeito Dr Marival (PP), em contato com o iG. Foi o próprio gestor que comunicou ao portal o desabamento de outra casa, na zona rural.

Marival afirma que não houve perdas humanas na cidade e a equipe de assistência social calcula os danos. De acordo com ele, os efeitos mais frequentes são nas rodovias. "Passamos a noite desobstruindo as rodovias, tirando barreiras que caíram", pontua.





Na segunda-feira (27), o iG já havia registrado a situação nas estradas que cortam o município. A redatora web Caroline Lina contou ao portal que passou por diversas árvores caídas e viu "barrancos despencando" quando passou pela BA-262, que liga Nova Canaã a Poções.



Estragos na Bahia

Cidades do Sul, Extremo Sul, Sudoeste e do Recôncavo baiano têm sofrido com fortes chuvas desde o início do mês. Os temporais devastaram diversos municípios, provocaram a morte de 21 pessoas e deixaram outras 358 feridas. Há ainda 34.163 desabrigadas e 42.929 desalojadas, segundo o balanço divulgado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) na tarde de ontem.