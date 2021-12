Reprodução/ cemig.com.br Barragem Machado Mineiro, no Rio Pardo, em Minas Gerais





O Corpo de Bombeiros acaba de emitir um comunicado sobre risco de enchentes nas cidades de Itambé, Canavieiras, Mascote e Cândido Sales. Houve aumento no fluxo das águas com a abertura das comportas da barragem Machado Mineiro, no Rio Pardo.



O rio fica na região de Águas Vermelhas, em Minas Gerais, mas o fluxo segue em direção à Bahia. "A orientação às prefeituras é para que a população deixe as áreas de risco", ressaltou o comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Adson Marchesini. A mensagem foi divulgada pela assessoria de comunicação da corporação por volta das 14h30 desta terça-feira (28).

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia emitiu um alerta para que a população em comunidades ribeirinhas de quatro cidades deixe suas casas. | Vídeo: CBMBA pic.twitter.com/xiLhl77t3v — iG Último Segundo (@ultimosegundo) December 28, 2021





No vídeo, Marchesini esclarece que o risco é decorrente do volume de água liberado pela represa, que deve ser triplicado até o final do dia. Por isso, os bombeiros adotaram a ação preventiva de evacuar as áreas ribeirinhas e “evitar um mal maior”.

Prefeitura de Canavieiras Enchente no município de Canavieiras, no Sul da Bahia





Em Canavieiras, onde a população na zona rural já sofreu com enchentes nos últimos dias, o trabalho de evacuação começou no sábado (25). Procurada pelo iG, a assessoria da prefeitura disse que o trabalho foi intensificado após o alerta dos bombeiros, que auxiliam no resgate da população por meio de helicópteros e embarcações. A força-tarefa é composta ainda pela Guarda Municipal, pelo ICMBio e por voluntários.