Com a estiada das chuvas em algumas cidades da Bahia, o governo do estado passou a definir ações para a recuperação da estrutura dos municípios. Em passagem por Ibarataia, nesta quarta-feira (29), o governador Rui Costa (PT), anunciou a construção de 50 casas em um terreno do estado para tirar as pessoas de barracos precários em áreas ribeirinhas.



"Para ser mais rápido, sugeri a ela [Ana Cléia, prefeita da cidade] um regime de mutirão para que as pessoas tenham, o mais rápido possível, uma casa digna", contou.



O governador ponderou, no entanto, que não será possível conduzir todas as obras necessárias nos municípios afetados de uma vez. A Bahia tem, segundo dados divulgados pela assessoria do governo na tarde de terça-feira (28), 136 cidades em situação de emergência. As chuvas provocaram enchentes nas regiões, Sul, Extremo Sul e Sudoeste.

“Nós vamos ter, em cada município, que ir elegendo as prioridades, porque se esse conjunto de infraestrutura levou, às vezes, 50 anos para ser construído e a água levou tudo de uma vez, não vai ser em três meses, seis meses, que nós vamos reconstruir tudo. Tenho conversado com os prefeitos para estabelecer as prioridades urbanas e rurais", ressaltou o governador.





Na terça (28), Rui anunciou um auxílio financeiro para as famílias atingidas, mas o valor do benefício não foi divulgado. Ele explicou que a gestão está fazendo o cadastro das pessoas e só depois disso as informações sobre como o pagamento será feito serão esclarecidas.

Estragos na Bahia

Cidades do Sul, Extremo Sul, Sudoeste e do Recôncavo baiano têm sofrido com fortes chuvas desde o início do mês. Os temporais devastaram diversos municípios, provocaram a morte de 21 pessoas e deixaram outras 358 feridas. Há ainda 34.163 desabrigadas e 42.929 desalojadas, segundo o balanço divulgado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) na tarde de ontem.