Reprodução Redes Sociais Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o governo federal deve editar no início do ano que vem uma medida provisória (MP) abrindo crédito extraordinário de R$ 200 milhões para mitigar os efeitos dos temporais na Bahia . Bolsonaro não detalhou de que forma os recursos serão utilizados.

"Devemos agora, no início do ano que vem, assinar uma medida provisória com crédito suplementar de 200 milhões de reais para atender o pessoal. Vamos fazer tudo o que for possível por nossos irmãos na Bahia",disse Bolsonaro, após chegar em São Francisco do Sul (SC), onde passará o Ano Novo.

A Defesa Civil da Bahia contabiliza 20 mortes no estado. Além disso, há 31.405 pessoas desabrigadas pelas chuvas, que precisam de alojamento das prefeituras, e 31.391 desalojados que tiveram que abandonar suas casas . O total de municípios afetados chega a 116, sendo que 100 deles já decretaram situação de emergência.

Bolsonaro ressaltou que as fortes chuvas já haviam começado há algumas semanas e que uma das medidas tomadas pelo governo federal foi a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade para os atingidos pelos temporais.

"Isso começou no final de novembro, se agravou antes do Natal e agora depois do Natal teve uma nova agravada. Várias instituições nossas lá, vários ministérios trabalhando. (Objetivo é) Minimizar o sofrimento. A Caixa Econômica já vem liberando o Fundo de Garantia do pessoal."

No dia 12, Bolsonaro foi à Bahia para sobrevoar cidades que já haviam sido atingidas por fortes chuvas. Dessa vez, contudo, não há previsão de que o presidente vá ao estado.