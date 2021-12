PrintScree/ Vídeos Graer/ PMBA Moradores ilhados são resgatados por helicóptero em Ubaíra, em dezembro de 2021





Com a devastação que as chuvas causaram na Bahia , um dos meios de salvamento da população é via helicóptero. No município de Ubaíra, neste domingo (26), 16 moradores foram resgatados desse modo.



Imagens feitas pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer-PMBA) mostram como as pessoas foram içadas do telhado das casas para o cesto acoplado à aeronave. O município foi inundado por conta da enchente no rio Jiquiriçá.

Com o município de Ubaíra, na Bahia, tomado pelas chuvas, moradores foram resgatados de helicóptero nesse domingo



Vídeo: Graer/PMBA pic.twitter.com/51RmB0F6u8 — iG Último Segundo (@ultimosegundo) December 27, 2021





Leia Também



Outros resgates feitos pelo Graer foram no distrito de Banco do Pedro, em Ilhéus, e em Santa Cruz da Vitória, cidades do sul baiano onde uma idosa de 76 anos e um idoso de 61, respectivamente, foram transportados para o Hospital de Itabuna para a realização de hemodiálise. Também houve o socorro a uma mulher com 41 semanas de gestação e o resgate de um homem de 57 anos em estado grave. Ele foi levado de Igrapiúna para a realização de uma cirurgia em Ilhéus.







Além disso, as equipes da unidade especializada da PM entregaram 25colchões, 40 cobertores e 11 cestas básicas para o distrito rural de Banco do Pedro. “Toda a polícia baiana está mobilizada e trabalhando de maneira integrada tendo como foco salvar vidas”, ressaltou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino. De acordo com ele, as equipes estão empregadas nos municípios afetados por tempo indeterminado.

Estragos na Bahia

As chuvas que atingem o estado desde a última semana deixaram quase 60 cidades ficaram submersas e cerca de 430 mil pessoas foram afetadas. O último balanço divulgado pelo governo do estado, na noite de ontem, contabiliza 18 mortes , duas pessoas desaparecidas, 16 mil desabrigadas e 19.580 desalojadas.