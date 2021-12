Graer/ PMBA Município de Itajuípe tomado pelas chuvas em dezembro de 2021





Com a estiada das chuvas que atingem a Bahia, o governador Rui Costa (PT) começou a anunciar um plano de recuperação das cidades. Na manhã desta segunda-feira (27), o gestor prometeu uma linha de crédito para os comerciantes que tiveram seus negócios devastados pelas enchentes.



"Vamos replicar aqui o que fazemos há três semanas no Extremo Sul, de apoio a todos os segmentos, rurais e urbanos, e aos comerciantes também, quando nós oferecemos uma linha de crédito através do Desenbahia", anunciou. O Extremo Sul baiano, onde está situado o município de Itamaraju, foi a região mais atingida com as fortes chuvas que assolaram o estado no início do mês. Agora, a área mais agravada é o Sul, onde ficam cidades como Ilhéus e Itabuna.

Camila Souza/ GOVBA Trecho da BR-101 atingido pelas chuvas em dezembro de 2021







Em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia, Rui deu mais detalhes sobre a medida de socorro. Ele explicou que os empréstimos de até R$ 150 mil serão feitos sem juros. Acima dessa quantia, os juros serão subsidiados.



Atualmente, a Bahia conta com apoio de diversos estados, a exemplo de São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, para resgatar a população de áreas tomadas pelo grande volume de água. O último balanço oficial, divulgado pelo governo do estado na noite deste domingo (26), contabiliza 16.001 pessoas desabrigadas, 19.580 desalojadas, 18 mortos e dois desaparecidos . Ao todo, 72 municípios estão em situação de emergência e 58 deles estão também em situação de crise por conta das enchentes.