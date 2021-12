Reprodução Papai Noel cai na água após chegar de jangada em praia no Ceará

Um caso curioso ocorreu no último sábado (25) na praia da Barra do Ceará, em Fortaleza. Isso porque um homem chamado de Tom Pimenta - promotor de vendas de 28 anos - se vestiu de papai noel e foi entregar presentes para as crianças no local, mas uma onda o impediu de realizar a sua "chegada triunfal"e tombou a sua jangada. Assista:





"Assim que aconteceu de a jangada virar, foi um susto. Eu pensei que ela ia virar novamente e iria cair em cima de mim. A sensação ali foi um pouco de medo, mas, depois que eu vi que estava tranquilo, eu comecei a rir porque foi engraçado", explicou o rapaz em entrevista ao portal G1.





No momento em que a embarcação virou, homens tentaram ajudá-lo a sair do mar. O papai noel ainda pega o saco de presentes levado pelas ondas. Mesmo encharcado, as 'lembranças' ainda foram entregues.