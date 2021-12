Reprodução Barragem de rompe em Itambé e prefeitura emite alerta na Bahia

Um alerta foi emitido pela prefeitura de Itambé - cidade localizada no sul da Bahia - na madrugada deste domingo (26) após a barragem de Iguá - em Vitória da Conquista - se romper devido a um alto volume de água.

O alerta foi emitido pela prefeitura de Itambé pois o córrego da barragem atinge os rios que chegam ao município. A Defesa Civil foi acionada e realizou um levantamento dos estragos no local. As famílias desabrigadas também tiveram assistência.

Sheila Lemos, prefeita de Vitória da Conquista, esteve no local para acompanhar as consequências do fenômeno da natureza. Em sua página oficial, a prefeitura ressaltou que uma força-tarefa foi organizada de modo a vistoriar os entornos do locais, como a BR-116, próximo ao Vale dos Quatis.

Segundo a publicação, não há registros de feridos pois os moradores foram alertados dos riscos de rompimento da barragem. "Tiramos todas as pessoas que estavam próximas do córrego e todas as medidas foram tomadas, e estamos prontos para dar total assistência aos moradores. Agora, é torcer realmente para que não quebre a estrada e não precise interditar a 116", afirmou Sheila.





De acordo com o governo do estado da Bahia, há um total de 19 cidades com comunidades embaixo d'água. Outros estados - bem como o governo federal - também enviaram ajuda a estas cidades através de bases de apoio e equipes de socorro.