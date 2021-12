Reprodução/redes sociais Moradores fazem resgate de vizinhos com ajuda de cordas em Jucuruçu, na Bahia

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou neste domingo (12) que quase 70 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelas fortes chuvas no sul da Bahia. Destas, 3.774 perderam suas casas e estão desabrigadas. A informação é do g1.



Alguns vilarejos estão ilhados, dificultando o acesso dos bombeiros. Ainda de acordo com a Sudec, 30 cidades estão em situação de emergência.

Cerca de 241 militares do corpo de bombeiros e 2 helicópteros atuam no resgates de vítimas e no apoio às comunidades afetadas neste domingo.

O governador Rui Costa está em visita às cidades de Porto Seguro, Prado, Teixeira de Freitas, Jucuruçu e Itamaraju, que foram fortemente afetadas pelo temporal. O presidente Jair Bolsonaro também é esperado no estado a partir das 10h.

Caixa vai liberar FGTS para cidades atingidas pelas chuvas



As famílias atingidas pelas fortes chuvas e enchentes na Bahia e em Minas Gerais terão acesso ao saldo do FGTS . O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro hoje, em discurso após a formatura de alunos da escola naval.

Afetados pelas chuvas denunciam falta de assistência do governo

Durante o 4º dia seguido de chuvas e alagamentos por conta de um ciclone tropical que atinge as regiões sul e extremo sul do estado, e parte de Minas Gerais. Ao iG, moradores da região que tentam auxiliar no resgate e no envio de mantimentos para quem está isolado e sem energia elétrica denunciam a assistência precária fornecida pelos governos estadual e federal diante da situação.

