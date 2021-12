Marcos Corrêa/ PR General Augusto Heleno





O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, disse que as autorizações que ele deu para o avanço do garimpo de ouro em uma das áreas mais preservadas da Amazônia estão dentro da lei. "É legal autorizar a pesquisa/lavra de minerais, na faixa de fronteira, inclusa a Amazônia", justificou em um post no Twitter.



"Respeitadas a legislação e o meio ambiente, continuaremos a mapear nossas riquezas pelo bem do Brasil e do nosso povo", acrescentou.



A versão de Heleno rebate uma reportagem publicada pela Folha de S. Paulo neste domingo (5). O texto aponta que o general autorizou o avanço de sete projetos de exploração de ouro em uma região que é praticamente intocada.

Em meio a isso, o Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas instaurou uma apuração sobre o caso. Além disso, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) disse que seu partido vai apresentar uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra os atos de Heleno. De acordo com a publicação, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) anunciou que adotará medida semelhante.







Já o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) encaminhou uma representação ao procurador-geral da República, Augusto Aras. A bancada do PSOL na Câmara fará a representação no MPF.