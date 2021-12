Marcos Corrêa/PR Garimpo avança em áreas preservadas na Amazônia sob aval de General Heleno

O ministro do Ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, general Augusto Heleno, autorizou que o garimpo explore uma região praticamente intocada da Amazônia para exploração de ouro. Atitude do Conselho de Defesa Nacional é inédita na última decada.

O aval para que projetos de exploração e mineração em faixas da fronteira, numa largura de 150 km, é de atribuição do ministro do GSI.

Em 2021, o general deu o aval para que sete programas de exploração de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira (AM) ocorresse - todos encaminhados pela Agência Nacional de Mineração (ANM). A região é cohecida como 'Cabeça do Cachorro' e faz divisa com a Colômbia e a Venezuela.

Lá, encontram-se 23 etnias indígenas. O município é o mais indígena do país, e a região é tida como uma das mais preservadas da Amazônia. Autorizações de exploração de São Gabriel da Cachoeira foram concedidas em 2021 e são as primeiras para empresas e empresários nos últimos dez anos.





Questionada pela Folha de S.Paulo, a ANM não respondeu se o GSI havia autorizado a exploração de ouro na Cabeça do Cachorro anteriormente. Informações públicas indicam que não.