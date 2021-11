PrintScreen/ Twitter @40BombeirosPMESP Bombeiros atuam na busca das vítimas do acidente





Em meio às buscas das vítimas do acidente de avião que ocorreu nesta quarta-feira (24) , o Corpo de Bombeiros ouviu de pescadores que uma aeronave foi vista em baixa altitude durante a noite de ontem. De acordo com esses pescadores, o veículo seguia em direção à Serra Negra, área de acesso à Paraty, no Rio de Janeiro. É nessa mesma região que os bombeiros concentram as buscas.



A corporação atua junto à Marinha e a Aeronáutica a fim de resgatar duas pessoas que estavam no avião. O corpo de um terceiro ocupante já foi resgatado e entregue às autoridades competentes para que façam a identificação.



Ao que se sabe, estavam no bimotor apenas o piloto Gustavo Carneiro , o copiloto José Porfírio de Brito Junior e um passageiro cujo nome não foi divulgado.

O acidente

A queda do avião aconteceu na noite de ontem, entre o mar de Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro. A aeronave saiu do Aeroporto dos Amarais por volta de 20h30, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mas, às 21h40, perdeu o contato com a torre do Rio.





Além disso, as informações disponíveis sobre o bimotor de prefixo PP-WRS indicam apenas que ele estava em situação regular, mas não tinha permissão para fazer táxi-aéreo.