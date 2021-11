niekverlaan / Pixabay Homem foi esquartejado e colocado em bolsa de delivery

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 29 anos que foi esquartejado e teve partes de seu corpo colocados em uma mochila de delivery de comidas, em Manaus , no Amazonas.

O cadáver da vítima, identificada como George Gaia, de 29 anos, estava em pedaços à beira da esquina de uma rua no bairro Mutirão, na Zona Norte da cidade. O crime ocorreu na última segunda-feira (22).

Os moradores da região começaram a sentir um cheiro forte e, ao procurarem de onde vinha o odor, acabaram encontrando a cabeça e os braços da vítima, que estavam dentro da mochila de entrega. As demais partes do corpo estavam enroladas em um saco branco, de acordo com o portal Correio do Interior .

O tronco e coxas do homem foram achados em seguida por outros moradores da região, próximo ao local onde as primeiras partes haviam sido vistas.

A 27ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar foi acionada e a equipe isolou o local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Sem dar mais informações sobre a investigação, a Polícia Civil informou que deve analisar se há câmeras de segurança no local para tentar identificar possíveis suspeitos.