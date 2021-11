Reprodução: Redes Sociais Corpo de Bombeiros em busca pelo avião bimotor

A Força Aérea Brasileira encontrou na tarde desta quinta-feira (25), um corpo nas proximidades de onde caiu o avião bimotor na noite de ontem (24) . A queda aconteceu entre as cidades de Ubatuba (SP) e Paraty (RJ) , duas pessoas ainda estão desaparecidas.



O bimotor não tinha autorização para operar como táxi-aéreo, segundo o RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro) .





A FAB informou em nota que o corpo não ainda não foi identificado, mas que provavelmente é uma das vítimas do acidente com bimotor. Após o resgate, o corpo foi entregue para os órgãos competentes para que sigam com próximos passos para identificação da vítima.

Até o momento, duas das três pessoas que estariam no avião foram identificadas como José Porfírio de Brito Junior (copiloto) e Gustavo Carneiro (piloto).

Confira a nota completa:

"A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar que as equipes de resgate a bordo do helicóptero H-36 Caracal do 3°/8° GAV, unidade da FAB sediada na Base Aérea de Santa Cruz (BASC), localizaram o corpo de uma vítima não identificada na área de busca, provavelmente do acidente envolvendo a aeronave de prefixo PP-WRS, que se encontrava desaparecida no litoral do estado do Rio de Janeiro.



O corpo foi resgatado pela aeronave da FAB e transportado até a BASC, onde foi entregue aos órgãos competentes para os procedimentos subsequentes.



A FAB se solidariza com a família da vítima e informa que permanece engajada com o helicóptero do 3°/8° GAV e o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba nas operações de buscas aéreas no local do acidente."