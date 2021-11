Reprodução/Facebook Polícia prende suspeito de matar Susana

Foi preso na noite de domingo (21) pela Polícia Civil de Itapetininga (SP) o suspeito de roubar e matar a vendedora Susana Dias Batista, de 47 anos. Susana tinha sumido na quarta-feira (17) , após sair para almoçar com a picape da empresa onde trabalhava. Ela foi achada morta no dia seguinte, em uma área de mata.

O auxílio das câmeras de segurança de lojas e condomínios e de uma testemunha, ajudaram a confirmar que Raimundo Nonato da Silva Pessoa, era homem que entrou no carro de Susana, sendo o autor do crime.

Raimundo confessou o homicídio, mas negou o estupro. Porém, a mulher foi encontrada seminua. Por isso, a polícia investiga se houve o crime.

Raimundo trabalhava como pedreiro e teve a prisão temporária decretada na sexta-feira (19). Após investigação para descobrir o paradeiro do suspeito, ele foi localizado na Vila Nastri II e preso na noite de domingo. Segundo a polícia, Raimundo tentou resistir à prisão.

No local onde ele foi encontrado, a polícia achou a roupa que ele usava no dia do crime. Raimundo foi levado até a delegacia, onde foi ouvido, sendo transferido para um Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.