niekverlaan / Pixabay Adolescente de 13 anos matou mulher a facadas

Um adolescente de 13 anos confessou ter matado uma mulher de 41 anos com golpes de faca nesta quinta-feira (19), na zona rural de Coluna, no estado de Minas Gerais. A Polícia Militar informou que quatro golpes atingiram as costas e um o abdome da vítima, Cirlene Coutinho Rocha.

O adolescente disse que estava chupando manga quando Cirlene passou diante da porta e começou a filmá-lo a fim de provocar. A família dos dois tinham desavenças devido a disputa de um terreno na região, segundo o G1 .

Após a mulher ameaçar agredir o jovem, ele reagiu desferindo golpes de faca contra ela. A faca utilizada no crime foi jogada dentro de um córrego.

Segundo a mãe do autor do crime, a família vinha sendo ameaçada por Cirlene há cerca de quatro anos.



O adolescente foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de São João Evangelista.