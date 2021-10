Reprodução: vídeo/memorial Projeto do memorial da Covid em Brasília

O projeto para a criação de um memorial na área em frente ao prédio do Congresso Nacional , em Brasília, em homenagem às vítimas da Covid no país foi aprovado, nesta terça-feira (05), pelo Senado. O texto vai à promulgação.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) , relator da CPI da Covid, apresentou a proposta e outros participantes da comissão também assinaram o pedido. O texto foi relatado pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM).

O memorial será identificado por placa que indique o nome do monumento e instalado na parte externa do Senado, "de modo a ser facilmente visto pelos cidadãos, representando a dor pela perda das vítimas nas 27 unidades da federação", afirmou Calheiros.

O Vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) comemorou a aprovação do texto em tributo às vítimas.

"Tenho certeza que o memorial, que deverá ser alocado na frente do Congresso Nacional, ficará eternizado como um alerta para as gerações futuras de que erros não voltem a ser cometidos e de que aqueles que perderam a vida merecem, de nós, o respeito e as homenagens", afirmou Randolfe.

Segundo o G1, a maquete com o projeto arquitetônico já está pronta. Nas imagens do planejamento é mostrado as 27 lápides que representam todas as unidades da federação, em homenagem às vítimas da pandemia.