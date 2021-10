Divulgação/Agência Senado/Marcos Oliveira Renan Calheiros apresenta projeto para criar um memorial aos mortos pela Covid

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid no Senado Federal, apresentou, nesta segunda-feira (4), um projeto para criar um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. O projeto consistiria em uma placa na parte externa do Senado, "de modo a ser facilmente visto pelos cidadãos, representando a dor pela perda das vítimas nos 27 estados da federação", afirmou Calheiros.

Além do relator, os senadores Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente, também assinam o projeto. Há outros 13 senadores co-assinando a proposição. São eles:

Eduardo Braga (MDB-AM); Tasso Jereissati (PSDB-CE); Otto Alencar (PSD-BA); Humberto Costa (PT-CE); Jader Barbalho (MDB-PA); Rogério Carvalho (PT-SE); Alessandro Vieira (Cidadania-SE); Simone Tebert (MDB-MS); Eliziane Gama (Cidadania-MA); Leila Barros (Cidadania-DF); Soraya Thronicke (PSL-MS); Fabiano Contarato (Rede-ES); Izalci Lucas (PSDB-DF).

Na justificativa do projeto, Renan afirmou que a pandemia "ceifou a vida de centenas de milhares brasileiros". "São números que superam guerras e grandes catástrofes da humanidade", disse.

E completou: "Em razão disso, entende-se ser necessário que o Senado Federal contribua para que as vítimas da pandemia sejam sempre lembradas e homenageadas", afirmou Renan Calheiros.

Atualmente, o Brasil se aproxima de bater a marca de 600 mil mortes registradas pela pandemia de Covid-19, segundo o Conass.