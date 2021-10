Marcos Trindade/ Arquivo Pessoal Fenômeno também foi registrado em São Paulo nos últimos dias





Depois de São Paulo , uma tempestade de poeira atingiu o município de Três Lagos, no Mato Grosso do Sul. O fenômeno ocorreu por volta das 14h desta sexta-feira (1º), com ventos que chegaram a 68 km/h.



Segundo o G1 MS, moradores da cidade relataram susto com a tempestade, que dificulta a visibilidade das pessoas por ser caracterizada por muita poeira e vento intenso. À publicação, a meteorologista Valesca Rodriguez Fernandes explicou que o fenômeno é chamado de "haboob" .







"Ele é causado por temporais de chuva com ventos fortes que, ao entrarem em contato com o solo seco, encontram resquícios de queimada, poeira e vegetação, os quais acabam criando um 'rolo compressor' de sujeira que pode chegar a até 10 quilômetros de altura", esclareceu. Ela confirmou que foi o mesmo fenômeno visto no interior de São Paulo nos últimos dias.