Reprodução/redes sociais Tempestade de areia neste domingo (26) em Franca, SP

A Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento de água em São Paulo, orientou a população de Franca a não desperdiçar água na limpeza da sujeira ocasionadas pela nuvem de areia que ocorreu no último domingo (26).

Em comunicado, a empresa lembrou que a região passa por um momento de rodízio de água. “A Sabesp pede mais uma vez aos moradores de Franca que não desperdicem água na limpeza de casas, quintais, calçadas e outras finalidades do tipo. Sabemos que o evento atípico de hoje (26/9) trouxe uma grande quantidade de poeira e fuligem para dentro das casas”, afirmou nota.

“O município passa por um período de severa estiagem, com rodízio no abastecimento de água. É preciso que todos usem a água de forma consciente, sem desperdícios”, continuou o comunicado.

Franca é a única das 375 cidades atendidas pela Sabesp que realiza o rodízio de fornecimento de água. "A vazão dos mananciais de Franca não é suficiente para manter toda a cidade abastecida", diz a empresa, que manterá a medida até pelo menos a próxima quarta-feira (29) "a fim de minimizar, na medida do possível, os impactos à população".

O fenômeno da tempestade de areia que atingiu o município de Franca , localizada a 313 km de São Paulo, é raro e chegou a afetar o fornecimento de energia e os serviços de internet na região, como nos municípios de Orlândia, Dumont e Jardinópolis.

A Defesa Civil informou que a falta de chuvas, o solo seco do local e as fortes rajadas de vento a quase 100 km/h fizeram com que a poeira se levantasse, causando a tempestade .

Ainda, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, os moradores de Franca ficarão sem água por 36 horas e abastecidos por outras 36 horas. A divisão é feita por bairros e entrou em vigor nesta segunda (27) e vai até quarta-feira (29), podendo se estender.